Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічна атака по Україні: що летіло та скільки вдалося збити

Нічна атака по Україні: що летіло та скільки вдалося збити

Окупанти знову атакували мирні міста України / Фото: Associated Press

ЗСУ знищили всі цілі ворога.

Вночі, 14 серпня, окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками. Також вони випустили крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). А "Калібри" – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

Загалом ворог застосував:

  • 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131"
  • 8 крилатих ракет "Калібр"

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено.

У Повітряних силах уточнили, що було застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття. Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.

Раніше ми писали про нічну атаку по Одеській області. Більше подробиць - у новині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5501
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація