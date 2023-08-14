Нічна атака по Україні: що летіло та скільки вдалося збити

Вночі, 14 серпня, окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками. Також вони випустили крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). А "Калібри" – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

Загалом ворог застосував:

15 ударних БпЛА "Shahed-136/131"

8 крилатих ракет "Калібр"

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено.

У Повітряних силах уточнили, що було застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття. Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.

Раніше ми писали про нічну атаку по Одеській області. Більше подробиць - у новині.