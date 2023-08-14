Курс валют на 14 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подешевел за выходные.
Национальный банк Украины на 14 августа установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел сразу на 7 копеек и стоит 40,21 грн.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс польского злотого повысился на 3 копейки от уровня предыдущей недели и составил 9,06 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 37 грн. Покупают за 37,7 грн.
- За евро в обменниках предлагается 41 грн. Продают по 41,35 грн.
Курс доллара в банках:
"ПриватБанк" – 36,80 – 37,40 грн
"Ощадбанк" – 36,90 – 37,85 грн
"Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн
"Райффайзен Банк" – 36,57 – 37,43 грн
ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
"ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн
"Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн
"Укрэксимбанк" – 40,15 – 42,15 грн
"Райффайзен Банк" – 40,10 – 41,35 грн
ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
"ПриватБанк" – 8,98 – 9,23 грн
"Сбербанк" — 8,70 — 9,40 грн
"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн
Напомним, ранее эксперты дали подробный прогноз, что будет с экономикой Украины в 2023-2024 годах.
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