"Армия РФ предстала перед дилеммой": разведка Британии оценила рейды ВСУ через Днепр

Идут столкновения за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане.

За последнюю неделю вдоль нижнего течения Днепра вспыхнули бои небольшого масштаба, что поставило российских генералов перед дилеммой.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.

Как отмечают британские разведчики, Вооруженные силы проводили рейды или создавали небольшие плацдармы в новых местах на удерживаемом Россией восточном берегу.

"Это происходило в дополнение к расширению плацдарма, который Украина поддерживает у разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. Некоторые из этих операций, вероятно, использовали ротацию местных российских сил", — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются столкновения за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане.

"Перед российским командованием стоит дилемма: укреплять этот район или перебрасывать войска на восток – в районы основных контрнаступательных операций Украины", – добавили в разведке.

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Ранее разведка сообщила, что российские кафиры, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных сил из Херсонской в Запорожскую область. Это вызвало серьезные споры среди захватчиков.

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