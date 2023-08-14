Путинские элиты готовы идти на контакт – ГУР

По мнению Юсова, Украина должна использовать эти процессы в свою пользу.
Представители российских элит сегодня пытаются топить друг друга, потому готовы идти на контакт с ГУР. Сейчас идет конкуренция внутри и борьба за преференции и должности.
Это подтвердил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
"Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем, после Путина", — убеждает Юсов.
По мнению Юсова, Украина должна использовать эти процессы в свою пользу.
"За ними нужно следить. Над этим работает и Украина, и наши партнеры по свободному миру. Тем более, что часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и кое-где даже болеет за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля испытывали больше потерь и поражений", — отмечает он.
Юсов подчеркнул, что Россия делает ставку на дестабилизацию Украины и продолжает тратить на это колоссальные ресурсы.
"Ее расчет состоит в том, что путинский режим сможет продержаться дольше, чем Украина и украинцы, но пока Украина выглядит более устойчивой, чем режим Путина", — уверенно говорит он.
Как сообщалось ранее, по мнению экссотрудника КГБ и Службы внешней разведки России Сергея Жирнова, Пригожин может занять место Путина.
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