В Минобороны рассказали об успехе ВСУ в Урожайном

За населенный пункт в Донецкой области на этой неделе шли боевые действия.
Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр рассказала, что украинские войска ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге.
Об этом сообщает Military Media Center.
"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенный успех", — сказала она.
Также, по словам Маляр, Вооруженные Силы Украины имели "определенные успехи" южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области, военные закрепляются на определенных участках.
Напомним, 13 августа военные корреспонденты РФ сообщали, что Урожайное переходит под контроль Украины.
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