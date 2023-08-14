В Минобороны рассказали об успехе ВСУ в Урожайном

За населенный пункт в Донецкой области на этой неделе шли боевые действия.

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр рассказала, что украинские войска ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге.

Об этом сообщает Military Media Center.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенный успех", — сказала она.

Также, по словам Маляр, Вооруженные Силы Украины имели "определенные успехи" южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области, военные закрепляются на определенных участках.

Напомним, 13 августа военные корреспонденты РФ сообщали, что Урожайное переходит под контроль Украины.

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