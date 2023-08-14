У Міноборони розповіли про успіх ЗСУ в Урожайному

За населений пункт на Донеччині цього тижня точилися бойові дії.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках на півдні.

Про це повідомляє Military Media Center.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіх", - сказала вона.

Також, за словами Маляр, Збройні Сили України мали "певні успіхи" південніше та південно-східніше Старомайорського на Донеччині, військові закріплюються на певних ділянках.

Нагадаємо, 13 серпня військові "кореспонденти" РФ повідомляли, що Урожайне переходить під контроль України.

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