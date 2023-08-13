Пригожин может занять место Путина – экс-сотрудник КГБ

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который якобы находится в Беларуси, имеет все, чтобы заставить провести президентские выборы в России и заменить диктатора Владимира Путина.

Об этом "24 Каналу" рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, глава "вагнеровцев" имеет вооруженную армию боевиков, которая покоряется только ему, а также миллиарды и медийную империю.

"Пригожин уже либо убит, либо его посадили. Кто видел его живым, здоровым? Никакого Пригожина живым, здоровым ни один человек после 24 числа (июня – ред.) не видел", — сказал Жирнов.

По мнению экс-разведчика, российские элиты смогут договориться с Пригожиным. Он и устроил свой так называемый мятеж, ведь с ним договорились все, но потом бросили. Именно поэтому пришлось отказываться от замысла.

"Путина ненавидят абсолютно все, кроме тех, кто зарабатывает деньги на войне", – сказал Жирнов.

Напомним, расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Евгений Пригожин либо умрет, либо начнет новый переворот.

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