Пригожин може зайняти місце Путіна – ексспівробітник КДБ

Євген Пригожин може стати президентом РФ після Путіна.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який наразі нібито перебуває у Білорусі, має все, аби змусити провести президентські вибори в Росії та замінити диктатора Володимира Путіна.

Про це "24 Каналу" розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

За його словами, ватажок "вагнерівців" має озброєну армію бойовиків, яка підкорюється лише йому, а також мільярди та медійну імперію.

"Пригожин уже або вбитий, або його посадили. Хто бачив його живим, здоровим? Ніякого Пригожина живим, здоровим жодна людина після 24 числа (червня - ред.) не бачила", - сказав Жирнов.

На думку ексрозвідника, російські еліти зможуть домовитися з Пригожиним. Він і влаштував свій так званий заколот, адже з ним домовилися всі, але потім кинули. Саме тому й довелося відмовлятися від задуму.

"Путіна ненавидять абсолютно усі, окрім тих, хто заробляє гроші на війні", – сказав Жирнов.

Нагадаємо, розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Євген Пригожин або помре, або почне новий переворот.

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