Тіна Кароль у мініспідниці похизувалася стрункими та накачаними ніжками

Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників пікантним контентом.

В Instagram-stories артистка поділилася кадрами, на яких показалася перед дзеркалом. Співачка постала у блакитній мініспідниці, білому топі та взутті на підборах. Біляве волосся Кароль розпустила.

Зокрема, виконавиця демонструвала свій повсякденний елегантний образ. Особливо артистці сподобалася спідниці з пікантним розрізом. Як зізналась зірка, таке вбрання підіймає їй настрій.

"Спідничка дала настрій", - коротко підписала кадри артистка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тим часом прихильники виконавиці звернули увагу на її ніжки. Фани запримітили, що у Кароль вони неабияк стрункі, підтягнуті та накачані, а мініспідничка лише підкреслила це. Однак це й не дивно, що у знаменитості струнка фігура. Артистка чимало часу проводить у залі, правильно харчується та займається йогою. Це все дає свій результат.

Ніжки Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

До слова, нещодавно Тіна Кароль у спеціальному вбранні показала, як минає її тренування. Артистка на килимку для занять з йоги зробила асану та натякнула на прем'єру нової пісні.

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