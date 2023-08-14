Путінські еліти готові йти на контакт - ГУР

На думку Юсова, Україна має використати ці процеси на свою користь.

Представники російських еліт сьогодні намагаються топити один одного, тому готові йти на контакт із ГУР. Зараз триває конкуренція всередині й боротьба за преференції та посади.

Це підтвердив LIGA.net представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Ключовим мотивом у багатьох цих процесах є пошук свого місця і певних безпекових гарантій у майбутньому, після Путіна", – переконує Юсов.

На думку Юсова, Україна має використати ці процеси на свою користь.

"За ними потрібно стежити. Над цим працює і Україна, і наші партнери з вільного світу. Тим більше, що частина цієї так званої "еліти" готова іти на контакт і подекуди навіть вболіває за те, щоб ті чи інші групи всередині Кремля зазнавали більше втрат та поразок", - зазначає він.

Юсов наголосив, що Росія робить ставку на дестабілізацію України і продовжує витрачати на це колосальні ресурси.

"Її розрахунок полягає у тому, що путінський режим зможе протриматися довше, ніж Україна й українці, але поки Україна виглядає стійкішою за режим Путіна", - впевнено говорить він.

Як повідомляли раніше, на думку ексспівробітника КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, Пригожин може зайняти місце Путіна.

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