ЗСУ збили черговий російський вертоліт Ка-52

Російський "Алігатор" був знищений на Бахмутському напрямку.

Сьогодні, 14 серпня, Сили оборони ліквідували ще один російський вертоліт.

Про це повідомили у Повітряних сил України.

"Близько 5:00 на Бахмутському напрямку бійцям зенітного ракетного підрозділу також вдалося "приземлити" російський вертоліт. Встановлено тип знищеного вертольота 14 серпня 2023 року. Це ворожий ударний вертоліт Ка-52", — йдеться в повідомленні.

"Ка-52 було виявлено і знищено на Бахмутському напрямку. Знищили керованою ракетою", - додав Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ, в етері телеканалу "Рада".

Нагадаємо, 9 серпня ЗСУ приземлили ворожий вертоліт.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 14 серпня становлять уже понад 254 380 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 530 російських загарбників.