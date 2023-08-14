ВСУ сбили очередной российский вертолет Ка-52

Российский "Аллигатор" был уничтожен на Бахмутском направлении.

Сегодня, 14 августа, Силы обороны были ликвидированы еще один российский вертолет.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Около пяти часов на Бахмутском направлении бойцам зенитного ракетного подразделения также удалось "приземлить" российский вертолет. Установлен тип уничтоженного вертолета 14 августа 2023 года. Это вражеский ударный вертолет Ка-52", — говорится в сообщении.

"Ка-52 было обнаружено и уничтожено на Бахмутском направлении. Уничтожили управляемой ракетой", — добавил Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ, в эфире телеканала "Рада".

Напомним, 9 августа ВСУ приземлили вражеский вертолет.

Общие боевые потери России к утру 14 августа составляют уже более 254 380 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 530 российских захватчиков.