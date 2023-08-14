Провокації РФ у Чорному морі: жорстка реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на провокації Росії у Чорному морі та різко засудили її дії щодо турецького судна Sukru Okan.

Відповідну заяву дипломатичне відомство опублікувало на сайті у понеділок, 14 серпня.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує провокативні дії Російської Федерації, які мали місце 13 серпня в Чорному морі щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", який прямував в порт Ізмаїла. Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною як нашим стратегічним партнером та закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що РФ грубо порушила Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права.

Там додали, що "такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі".

"Росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів. У цьому зв’язку Україна закликає партнерів посилити зусилля задля збереження функціонування Чорноморської зернової ініціативи, яка відіграє ключову роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки", - закликали в МЗС.

Нагадаємо, 13 серпня корабель РФ влаштував провокацію із судном, яке прямувало до порту на Одещині.

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