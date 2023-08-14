Провокации РФ в Черном море: жесткая реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на провокации России в Черном море и резко осудили ее действия по турецкому судну Sukru Okan.

Соответствующее заявление дипломатическое ведомство опубликовало на сайте в понедельник, 14 августа.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает провокативные действия Российской Федерации, которые имели место 13 августа в Черном море в отношении турецкого сухогруза "Сукру Окан", который направлялся в порт Измаила. Выражаем поддержку и солидарность с Турцией как нашим стратегическим партнером и призываем международное сообщество мер по предотвращению действий РФ, препятствующих мирному прохождению судов в Черном море", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что РФ грубо нарушила Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права.

Там добавили, что "подобные действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореходства в Черном море".

"Россия должна быть лишена возможности блокировать международные маршруты в Черном море, в частности в украинские морские порты. В этой связи Украина призывает партнеров усилить усилия для сохранения функционирования Черноморской зерновой инициативы, которая играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", — призвали в МИД.

Напомним, 13 августа корабль РФ устроил провокацию с судном , которое направлялось в порт в Одесской области.

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