Где Украина сможет атаковать ракетами Taurus – объяснение эксперта

Правительство Германии в скором времени может передать на вооружение Вооруженных сил Украины дальнобойные ракеты Taurus – однако при условии, что они не будут использоваться для атак на территории России.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью OBOZREVATEL рассказал, насколько эти ракеты помогут изменить ситуацию на фронте и где ВСУ смогут наносить удары.

"Я скажу очень лаконично и просто: Крым – это Украина. Учитывая дальность этих ракет, мы сможем бить по тем местам, по которым будет военная необходимость", — прокомментировал он.

Коваленко, однако, подчеркнул, что в отличие от оккупационной армии РФ, ВСУ атакуют только военные объекты, не подвергая опасности гражданское население.

"Украинские военные – цивилизованные люди, в отличие от российских, уничтожающих гражданские здания, как, например, не так давно в Запорожье. Поэтому мы будем уничтожать только военные объекты, такие как мосты, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также большое скопление техники. Это значительно ослабит поставку российских войск", — отметил эксперт.

Коваленко также отметил, что один из важных военных объектов на севере – это авиабаза в Джанкое (пункт постоянной дислокации 39-го вертолетного полка – ред.).

"Есть еще аналогичный объект — авиабаза в Гвардейском, что вблизи Симферополя. Здесь базируется 37-й смешанный авиационный полк Военно-космических сил. После передачи Taurus эти и другие важные военные локации будут под огненным ударом украинской армии. Немецкие дальнобойные ракеты предоставляют значительно больше возможностей для нанесения поражения российской армии", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что Германия нерешительна в вопросе поставок ракет Taurus. Канцлер Германии также подтвердил сообщение о том, что рассматривается вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет, но просит не торопить его в этом.

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