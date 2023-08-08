Куда ВСУ могут ударить, если получат немецкие ракеты Taurus: объяснение эксперта

Эксперт предупредил, что Taurus – это не "серебряный шар", который уничтожит все военные объекты окупантов.
Немецкие крылатые ракеты Taurus, которые вскоре Берлин может передать Украине, крайне необходимы для уничтожения поставок окупантов с тыла.
Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный, передает "24 канал".
По словам эксперта, скорее всего, Taurus передадут с дальностью до 300 км, как это было с британским аналогом Storm Shadow и французским SCALP-EG. По его мнению, если бы Украина получила ракеты с дальностью поражения более 300 километров, то Крымский мост уже был бы уничтожен.
"До десятка ракет мы использовали бы, чтобы положить этот мост. Он очень важен для оккупантов с точки зрения логистики", — отметил Нарожный.
Однако он предупредил, что Taurus – это не серебряная пуля, которая уничтожит все военные объекты окупантов.
"Получение таких ракет – это история не об окончании войны. А о системном уничтожении личного состава, военной техники, складов боеприпасов и инфраструктуры для логистики окупантов. Это – залог нашего наступления", – говорит Нарожный.
Что известно о ракетах Taurus
Taurus – немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля" большой дальности. Эта ракета похожа на английскую Storm Shadow и французскую SCALP-EG.
Она предназначена для высокоточного поражения защищенных целей противника на дальности до 500 км. Однако, скорее всего, если Германия и одобрит поставки Taurus, это будет экспортный вариант с дальностью до 300 км.
Ранее депутат Бундестага от партии Шольца Андреас Шварц призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Позже нардеп Егор Чернев сообщил, что ключевые парламентские фракции Германии достигли консенсуса по передаче Украине Taurus. Однако официально об этом в Берлине не сообщалось.