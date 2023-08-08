Куда ВСУ могут ударить, если получат немецкие ракеты Taurus: объяснение эксперта

Эксперт предупредил, что Taurus – это не "серебряный шар", который уничтожит все военные объекты окупантов.

Немецкие крылатые ракеты Taurus, которые вскоре Берлин может передать Украине, крайне необходимы для уничтожения поставок окупантов с тыла.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный, передает "24 канал".

По словам эксперта, скорее всего, Taurus передадут с дальностью до 300 км, как это было с британским аналогом Storm Shadow и французским SCALP-EG. По его мнению, если бы Украина получила ракеты с дальностью поражения более 300 километров, то Крымский мост уже был бы уничтожен.

"До десятка ракет мы использовали бы, чтобы положить этот мост. Он очень важен для оккупантов с точки зрения логистики", — отметил Нарожный.

Однако он предупредил, что Taurus – это не серебряная пуля, которая уничтожит все военные объекты окупантов.

"Получение таких ракет – это история не об окончании войны. А о системном уничтожении личного состава, военной техники, складов боеприпасов и инфраструктуры для логистики окупантов. Это – залог нашего наступления", – говорит Нарожный.

Что известно о ракетах Taurus