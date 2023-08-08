Жена Виктора Павлика удивила оригинальным подарком мужу: "Я шокирован"

Жена певца Виктора Павлика, блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова, сделала мужу оригинальный подарок.

Как в Instagram-stories поделилась Катя, она хотела устроить возлюбленному приятный сюрприз. Репяхова выбрала Павлику презент и надеялась, что ему понравится.

"У меня есть для мужа подарок-сюрприз. В авто специально не хотела дарить, забрала сегодня из почты. Мне очень интересно посмотреть на его реакцию", — призналась Катя.

Подарок Виктору Павлику от жены / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Павлика не прогадала с подарком, ведь исполнитель действительно оценил его и был просто приятно удивлен. Катя подарила мужу оригинальную записную книжку. В частности, на кожаном блокноте есть именное гравирование на английском языке. Также через записную книжку можно заряжать телефон, ведь там встроена беспроводная зарядка. Более того, там даже есть повербанк и два кабеля разных видов.

Подарок Виктору Павлику от жены / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Будем смотреть содержимое. Ничего себе! Вау! Я шокирован, но это круто! Я так понял, что здесь еще и зарядка есть. Гравировка – бомба. Здесь кабели есть, это же сразу здесь повербанк есть", — удивился Виктор Павлик.

Подарок Виктору Павлику от жены / Фото: instagram.com/repyahovakate

Правда, певец настороженно проверил, действительно ли через блокнот можно зарядить телефон. Виктор Павлик был удивлен, когда положил устройство на записную книжку, и оно начало заряжаться.

"Я шокирован. Пошла зарядка", — прокомментировал удивленно артист.

Подарок Виктору Павлику от жены / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как отметила Екатерина, с подарком она не прогадала, и теперь ее муж может делать разные заметки и не волноваться, что телефон разрядится, а рядом нет зарядного устройства.

Подарок Виктору Павлику от жены / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно жена Виктора Павлика рассказала о результате обследования 2-летнего сына Миши, у которого задержка речи. Екатерина Репяхова призналась, какой окончательный диагноз поставили врачи.

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