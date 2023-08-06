В партии Шольца призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Депутат Бундестага от СДП ФРГ призывает к поставке дальнобойных ракет в Украину.

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом пишет Bild.

"Контрнаступление буксует, у Украины нет значительных Военно-воздушных сил для его поддержки. Поэтому остается только управляемое оружие, например, крылатые ракеты "Taurus", с помощью которых украинская армия может преодолеть минные поля, установленные россиянами, и отвоевать территорию", — сказал он.

Шварц также просит правительство Германии не тратить попусту время.

"Я вижу, что нас ждет дежавю. Как и в случае с танками, сейчас мы отказываемся передавать важное оборудование, которое, вероятно, все равно будет поставлено", – заявил член бюджетного комитета Бундестага.

Комментируя опасения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса относительно того, что Taurus имеет "особую дальность" и что Киев может использовать их для ударов по объектам в РФ, Шварц указал на то, что ВСУ уже в состоянии достичь российской территории, используя поставленные им артиллерийские системы Mars и HIMARS.

"Мы хотим добиться того, чтобы Украина была в состоянии быстрее выиграть войну. Для этого ей нужны крылатые ракеты "воздух – земля" типа Taurus", — отметил депутат.

По его мнению, оружие можно запускать не только с западных боевых самолетов при условии внесения некоторых изменений в конструкцию истребителей, которые уже есть у Киева.

"Однако эти преобразования требуют времени, которого в результате снова может оказаться недостаточно", – считает он.

Напомним, министр обороны ФРГ заявил, что Германия пока не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Читайте также: