В Молдове сошли с рельсов вагоны с зерном, которые направлялись в Украину — Reuters

В субботу, 5 августа, в Молдове сошли с рельсов 6 вагонов с зерном, которые направлялись в украинский речной порт. Причиной называют жару — якобы высокая температура воздуха ослабила рельсы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на железную дорогу Молдовы.

"Предыдущая причина аварии — чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд следовал на участке линии Кульма-Чадыр-Лунга в Рени, украинский транспортный узел на Дунае.

Напомним, после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из "зернового соглашения", она начала атаковать украинские порты в Одесской области. Кроме портовой инфраструктуры и зернохранилищ Россия атакует украинские поля, где происходит сбор урожая. Крайняя атака была 2 августа по Измаилу.

По данным ОК "Юг", Россия нанесла 7 атак по украинским портам в Одесской области. Россия хочет убедить мир, что они уже не способны работать в том режиме, в котором работали раньше.

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