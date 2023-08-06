У партії Шольця закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Андреас Шварц закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це пише Bild.

"Контрнаступ буксує, Україна не має значних Військово-повітряних сил для його підтримки. Тому залишається лише керована зброя, наприклад, крилаті ракети "Taurus", за допомогою яких українська армія може подолати мінні поля, встановлені росіянами, та відвоювати територію", - сказав він.

Шварц також просить уряд Німеччини не гаяти часу.

"Я бачу, що на нас чекає дежавю. Як і у випадку з танками, зараз ми відмовляємося передавати важливе обладнання, яке, ймовірно, все одно буде поставлене", - заявив член бюджетного комітету Бундестагу.

Коментуючи побоювання міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса щодо того, що Taurus має "особливу дальність" і що Київ може використати їх для ударів по об'єктах у РФ, Шварц вказав на те, що ЗСУ вже в змозі досягти російської території, використовуючи поставлені ним артилерійські системи Mars та HIMARS.

"Ми хочемо домогтися того, щоб Україна була в змозі швидше виграти війну. Для цього їй потрібні крилаті ракети "повітря - земля" типу Taurus", - зазначив депутат.

На його думку, зброю можна запускати не лише із західних бойових літаків за умови внесення деяких змін до конструкції винищувачів, які вже є у Києва.

"Проте ці перетворення вимагають часу, якого в результаті знову може виявитися недостатньо", - вважає він.

Нагадаємо, міністр оборони ФРН заявив, що Німеччина поки не буде постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

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