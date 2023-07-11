Не лише Франція та Велика Британія: хто ще може надати Україні аналоги SCALP

Слідом за Великою Британією з рішенням про надання Україні далекобійних ракет виступила Франція.

Йдеться про ракети SCALP, які стануть дуже складною ціллю для ворога. Підсилити ЗСУ цією зброєю можуть також інші країни, які є членами Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час національного телемарафону.

Чи достатньо ракет нададуть Україні

SCALP – це крилата ракета авіаційного базування, яка є аналогом Storm Shadow. Країни мають спільне виробництво: британська модифікація має назву Storm Shadow, а французька – SCALP.

"Вона має можливість польоту на наднизьких висотах, що робить її дуже-дуже складною ціллю для фіксації, супроводження, а також збиття російськими системами протиповітряної оборони", – пояснив фахівець.

В залежності від модифікації, яку ми отримаємо, радіус дії складає 250-300 кілометрів. Так, збройні сили країн-виробників можуть застосовувати 500-кілометрові ракети. Однак Коваленко запевняє: нам нададуть ту зброю, яка працює до 300 кілометрів.

Попередньо, Франція надасть Україні приблизно 50 ракет. Наскільки це багато чи мало – оцінювати складно.

"Це краще, ніж нічого. Але хотілося б і більше... Ми повинні розуміти, що військово-промисловий комплекс країн-партнерів не передбачав настільки масштабного використання. Це стосується як боєприпасів для ствольної артилерії, так і крилатих ракет. Тому на деякий час вистачить", – вважає Коваленко.

Слід зауважити, що підсилення ракетами SCALP наразі є вкрай доречним. Річ у тім, що ми досить давно використовуємо Storm Shadow, тож є витрата якоїсь кількості того боєкомплекту, що був наданий Великою Британією.

Хто ще може допомогти

Як підкреслив Коваленко, ці ракети є не лише у Великої Британії та Франції. Вони купувалися й іншими країнами ЄС та НАТО.

"До речі, у Німеччини є така модифікація ракет як Taurus, що також дуже схожа на Storm Shadow та SCALP. Тому допомогти є кому Україні саме цим озброєнням", – підсумував оглядач.

Зауважимо, президент Франції Емануель Макрон повідомив про надання Україні далекобійних ракет SCALP під час саміту НАТО у Вільнюсі. На його думку, сьогодні вкрай важливо подати сигнал нашій країні та продемонструвати єдність Альянсу.

Видання Reuters додало, що перші ракети вже надійшли в Україну.

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