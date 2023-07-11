Перші ракети SCALP від Франції вже в Україні – Reuters

Франція стане другою країною після Великої Британії, яка передасть ЗСУ далекобійні ракети.

11 липня стало відомо, що перші ракети SCALP вже надійшли до України. Загалом йдеться про надання близько 50 одиниць техніки.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на дипломатичні джерела Франції.

Ракети великого радіуса дії дозволять українським силам вражати російські війська та діставати ворога у тилу. Відомо, що SCAPL можуть працювати на 250 кілометрів. Це може значно підсилити українську армію під час контрнаступу.

"Я вирішив збільшити поставки зброї та техніки, щоб українці мали можливість завдавати глибоких ударів", – зазначив Емануель Макрон.

Нагадаємо, про надання Україні далекобійних ракет SCALP президент Франції заявив під час саміту НАТО. Лідер підкреслив, що сьогодні вкрай важливо надіслати сигнал про підтримку нашої держави та єдність всього Альянсу.

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