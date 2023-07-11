Генерал Марченко про завершення війни: "Буде мир, але це будуть найважчі часи для нас"

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, розповів, яким бачить життя в Україні після завершення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

За словами генерала, зараз дуже складно зараз визначити, у якій точці війни ми перебуваємо. Але він сподівається, що на завершальній точці.

"Далі буде мир. Будь-яка війна закінчується миром. І тоді будуть найскладніші часи для нашої країни. Нам треба буде відбудовувати дуже багато, потрібно підготуватися до того, що повернуться військові, зокрема і поранені. Вже зараз потрібно думати, як їх працевлаштовувати, забезпечувати житлом, допомагати, тому що це люди, які виборюють нашу свободу. Тому ми не маємо спостерігати, як вони просто "існують", вони мають жити і радіти життю. Нам доведеться дуже багато працювати – не тільки на себе, але й на тих, хто це не може", – каже Марченко.

Генерал сподівається, що після війни українське суспільство об'єднається, як це сталося зараз, і разом відновлюватиме нашу країну.

Раніше генерал Дмитро Марченко розповів, як вдалось врятувати Миколаїв від окупантів і зізнався, що росіяни могли зайти у місто без бою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, яким бачить завершення війни з Росією. За його словами, перемога України – це не лише звільнення всіх окупованих територій, а й справедливі вироки всім убивцям.

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