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Мережу насмішила безтурботна гієна, яка плаває на спині – відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
712
Час на прочитання
1 хв
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Мережу насмішила безтурботна гієна, яка плаває на спині – відео

Гієна плаває на спині / Фото: latestsightings.com

Момент зафіксували у Південній Африці.

Мережу потішила кумедна гієна, яка плавала у водоймі на спині.

Зняв цей веселий кадр на камеру і поділився з LatestSightings.com Ламберт Фурі.

Чоловік розповів, що рано-вранці гуляв Національним парком Крюгера, що в Південній Африці, коли помітив звіра.

"Спочатку гієна здавалася нерішучою, постійно оглядаючись назад. Зрештою вона заспокоїлася і увійшла у воду. Спершу повільно, але потім вона пірнула. Вбираючи каламутну воду в ранкову спеку, вона отримувала задоволення. Я ледве міг повірити своїм очам - усі чотири лапи у повітрі, а вона безтурботно хлюпалася", - поділився він.

За декілька хвилин до гієни приєднався ще один член клану. Втім, він, схоже, не дуже любив плавати, а просто стояв біля води і дивився.

Юзери також були у захопленні від побаченого. Про це вони написали у коментарях.

  • Дивовижна істота! Молодець, що зафільмував цей рідкісний момент!
  • Яка щаслива гієна! Навіть усміхається
  • Радий бачити, що тварина розважається

Нагадаємо, раніше на сафарі зняли відео, як 20 левів прийшли на водопій. Туристи не очікували побачити таке видовище.

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Дата публікації
Перегляди
712
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