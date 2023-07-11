Мережу насмішила безтурботна гієна, яка плаває на спині – відео

Момент зафіксували у Південній Африці.
Мережу потішила кумедна гієна, яка плавала у водоймі на спині.
Зняв цей веселий кадр на камеру і поділився з LatestSightings.com Ламберт Фурі.
Чоловік розповів, що рано-вранці гуляв Національним парком Крюгера, що в Південній Африці, коли помітив звіра.
"Спочатку гієна здавалася нерішучою, постійно оглядаючись назад. Зрештою вона заспокоїлася і увійшла у воду. Спершу повільно, але потім вона пірнула. Вбираючи каламутну воду в ранкову спеку, вона отримувала задоволення. Я ледве міг повірити своїм очам - усі чотири лапи у повітрі, а вона безтурботно хлюпалася", - поділився він.
За декілька хвилин до гієни приєднався ще один член клану. Втім, він, схоже, не дуже любив плавати, а просто стояв біля води і дивився.
Юзери також були у захопленні від побаченого. Про це вони написали у коментарях.
- Дивовижна істота! Молодець, що зафільмував цей рідкісний момент!
- Яка щаслива гієна! Навіть усміхається
- Радий бачити, що тварина розважається
Нагадаємо, раніше на сафарі зняли відео, як 20 левів прийшли на водопій. Туристи не очікували побачити таке видовище.
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