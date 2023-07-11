Мережу насмішила безтурботна гієна, яка плаває на спині – відео

Мережу потішила кумедна гієна, яка плавала у водоймі на спині.

Зняв цей веселий кадр на камеру і поділився з LatestSightings.com Ламберт Фурі.

Чоловік розповів, що рано-вранці гуляв Національним парком Крюгера, що в Південній Африці, коли помітив звіра.

"Спочатку гієна здавалася нерішучою, постійно оглядаючись назад. Зрештою вона заспокоїлася і увійшла у воду. Спершу повільно, але потім вона пірнула. Вбираючи каламутну воду в ранкову спеку, вона отримувала задоволення. Я ледве міг повірити своїм очам - усі чотири лапи у повітрі, а вона безтурботно хлюпалася", - поділився він.

За декілька хвилин до гієни приєднався ще один член клану. Втім, він, схоже, не дуже любив плавати, а просто стояв біля води і дивився.

Юзери також були у захопленні від побаченого. Про це вони написали у коментарях.

Дивовижна істота! Молодець, що зафільмував цей рідкісний момент!

Яка щаслива гієна! Навіть усміхається

Радий бачити, що тварина розважається

Нагадаємо, раніше на сафарі зняли відео, як 20 левів прийшли на водопій. Туристи не очікували побачити таке видовище.

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