Сеть насмешила беззаботная гиена, плавающая на спине - видео

Момент зафиксирован в Южной Африке.
Сеть порадовала забавная гиена, плававшая в водоеме на спине.
Снял этот веселый кадр на камеру и поделился с LatestSightings.com Ламберт Фури.
Мужчина рассказал, что рано утром гулял по Национальному парку Крюгера, что в Южной Африке, когда заметил зверя.
"Сначала гиена казалась нерешительной, постоянно оглядываясь назад. В конце концов она успокоилась и вошла в воду. Сначала медленно, но потом она нырнула. Впитывая мутную воду в утреннюю жару, она получала удовольствие. Я не мог поверить своим глазам - все четыре лапы в воздухе, а она беззаботно плескалась", — поделился он.
Через несколько минут к гиене присоединился еще один член клана. Впрочем, он, похоже, не очень любил плавать, а просто стоял у воды и смотрел.
Пользователи также были в восторге от увиденного. Об этом они написали в комментариях.
- Удивительное существо! Молодец, что запечатлил этот редкий момент!
- Какая счастливая гиена! Даже улыбается
- Рад видеть, что животное развлекается
Напомним, ранее на сафари сняли видео, как 20 львов пришли на водопой. Туристы не ожидали увидеть такое зрелище.
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