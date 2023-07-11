Сеть насмешила беззаботная гиена, плавающая на спине - видео

Сеть порадовала забавная гиена, плававшая в водоеме на спине.

Снял этот веселый кадр на камеру и поделился с LatestSightings.com Ламберт Фури.

Мужчина рассказал, что рано утром гулял по Национальному парку Крюгера, что в Южной Африке, когда заметил зверя.

"Сначала гиена казалась нерешительной, постоянно оглядываясь назад. В конце концов она успокоилась и вошла в воду. Сначала медленно, но потом она нырнула. Впитывая мутную воду в утреннюю жару, она получала удовольствие. Я не мог поверить своим глазам - все четыре лапы в воздухе, а она беззаботно плескалась", — поделился он.

Через несколько минут к гиене присоединился еще один член клана. Впрочем, он, похоже, не очень любил плавать, а просто стоял у воды и смотрел.

Пользователи также были в восторге от увиденного. Об этом они написали в комментариях.

Удивительное существо! Молодец, что запечатлил этот редкий момент!

Какая счастливая гиена! Даже улыбается

Рад видеть, что животное развлекается

Напомним, ранее на сафари сняли видео, как 20 львов пришли на водопой. Туристы не ожидали увидеть такое зрелище.

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