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Сеть насмешила беззаботная гиена, плавающая на спине - видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
189
Время на прочтение
1 мин
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Сеть насмешила беззаботная гиена, плавающая на спине - видео

Гиена плавает на спине / Фото: latestsightings.com

Момент зафиксирован в Южной Африке.

Сеть порадовала забавная гиена, плававшая в водоеме на спине.

Снял этот веселый кадр на камеру и поделился с LatestSightings.com Ламберт Фури.

Мужчина рассказал, что рано утром гулял по Национальному парку Крюгера, что в Южной Африке, когда заметил зверя.

"Сначала гиена казалась нерешительной, постоянно оглядываясь назад. В конце концов она успокоилась и вошла в воду. Сначала медленно, но потом она нырнула. Впитывая мутную воду в утреннюю жару, она получала удовольствие. Я не мог поверить своим глазам - все четыре лапы в воздухе, а она беззаботно плескалась", — поделился он.

Через несколько минут к гиене присоединился еще один член клана. Впрочем, он, похоже, не очень любил плавать, а просто стоял у воды и смотрел.

Пользователи также были в восторге от увиденного. Об этом они написали в комментариях.

  • Удивительное существо! Молодец, что запечатлил этот редкий момент!
  • Какая счастливая гиена! Даже улыбается
  • Рад видеть, что животное развлекается

Напомним, ранее на сафари сняли видео, как 20 львов пришли на водопой. Туристы не ожидали увидеть такое зрелище.

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Дата публикации
Просмотры
189
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