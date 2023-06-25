Резніков пояснив, чи стане цей рік переломним у війні з РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що 2023 рік стане переломним у війні з Росією.

Про це очільник Міноборони заявив в інтерв'ю Fox News.

"Я відчуваю, що ми виграємо цю війну, оскільки воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним", – сказав Резніков.

Щодо вступу до НАТО, Резніков впевнений, що Україна стане повноправним учасником Альянсу, "але для цього потрібен час".

Його не збентежили нещодавні коментарі президента США Байдена про те, що Сполучені Штати не спростять приєднання України.

"Це в їхніх інтересах, щоб країни НАТО мали Україну як члена Альянсу, оскільки вона знає, як перемагати і стримувати російські збройні сили", – підсумував міністр оборони.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, коли закінчиться війна в Україні.

Американський генерал Марк Міллі вважає, що війна в Україні не завершиться цього року.

Натомість американський генерал у відставці, екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес певен, що війна в Україні може завершитися ще в цьому році. Але для цього західні союзники повинні зробити низку кроків.

Колишній держсекретар США, політолог, один із найвпливовіших геостратегів Сполучених Штатів Генрі Кіссінджер заявляв, що війна РФ проти України наближається "до переломного моменту", а переговори можуть відбутися вже наприкінці року.