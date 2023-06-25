Резников объяснил, станет ли этот год переломным в войне с РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что 2023 станет переломным в войне с Россией.

Об этом глава Минобороны заявил в интервью Fox News.

"Я чувствую, что мы выиграем эту войну, поскольку воюем за свою страну. Этот год станет переломным", – сказал Резников.

Относительно вступления в НАТО, Резников уверен, что Украина станет полноправным участником Альянса, "но для этого нужно время".

Его не смутили недавние комментарии президента США Байдена о том, что Соединенные Штаты не упростят присоединение Украины.

"Это в их интересах, чтобы страны НАТО получили Украину как члена Альянса, поскольку она знает, как побеждать и сдерживать российские вооруженные силы", – подытожил министр обороны.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, когда закончится война в Украине.

Американский генерал Марк Милли считает, что война на Украине не завершится в этом году.

А американский генерал в отставке, экскомандующий армией США в Европе Бен Ходжес уверен, что война в Украине может завершиться еще в этом году. Но для этого западные союзники должны предпринять ряд шагов.

Бывший госсекретарь США, политолог, один из самых влиятельных геостратегов Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявлял, что война РФ против Украины близится "к переломному моменту", а переговоры могут состояться уже в конце года.