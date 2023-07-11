Первые ракеты SCALP от Франции уже в Украине – Reuters

Франция станет второй страной после Великобритании, которая передаст ВСУ дальнобойные ракеты.

11 июля стало известно, что первые ракеты SCALP уже поступили в Украину. В общей сложности речь идет о предоставлении около 50 единиц техники.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на дипломатические источники Франции.

Ракеты большого радиуса действия позволят украинским силам поражать российские войска и доставать врага в тылу. Известно, что SCAPL может работать на 250 километров. Это может значительно усилить украинскую армию во время контрнаступления.

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"Я решил увеличить поставки оружия и техники, чтобы украинцы имели возможность наносить глубокие удары", – отметил Эмануэль Макрон.

Напомним, о предоставлении Украине дальнобойных ракет SCALP президент Франции заявил во время саммита НАТО. Лидер подчеркнул, что сегодня крайне важно послать сигнал о поддержке нашего государства и единстве всего Альянса.

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