Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP — Макрон

Макрон объявил о своем решении на саммите НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине дальнобойные ракеты. Речь идет о SCALP.

Об этом пишет Le Mond.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил во вторник, в первый день саммита НАТО, что Франция передаст Украине ракеты большой дальности SCALP.

"Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия", — сказал Макрон по прибытии на место проведения саммита в Вильнюсе, Литва.

"Я думаю, что для нас сегодня важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО", — добавил он.

Французские СМИ пишут, что таким образом, Париж вслед за Лондоном принял решение о поставках управляемых ракет класса "воздух-земля", способных поражать фиксированные цели на большом расстоянии. До сих пор Франция исключала такую возможность из-за риска использования ракет на территории России.

Напомним, ранее Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что ракеты Storm Shadow "оказали значительное влияние на поле боя" в Украине.

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