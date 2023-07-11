"Это в интересах Польши" – Дуда о вступлении Украины в НАТО

Анджей Дуда рассказал о беспокойстве Германии относительно вступления Украины в НАТО и почему это решение так важно для Польши.

Президент Анджей Дуда заявил, что Польша заинтересована, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО. Она обладает сильной армией с большим опытом. Но на саммите в Вильнюсе 11-12 июля такого решения не будет – нужно дождаться окончания войны.

Об этом он рассказал в интервью BILD.

"Нужно понимать: если бы Украину приняли в НАТО сегодня, во время войны, она в первую очередь потребовала бы применить пятую статью (устав НАТО о военной помощи в случае нападения — ред.). Это не только обеспокоенность Германии. Это опасение, которое существует в многих странах", — заявил он.

Польский президент также рассказал о том, что будет, если Украина решит провести мирные переговоры с Россией.

"Если Украина решит провести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о проведении миротворческой операции с участием западных солдат, которые, например, будут следить за соблюдением режима прекращения огня, то Польша примет в ней участие. Если это будет решение НАТО, то мы, как ответственный член альянса, поддержим это решение", — отметил Дуда.

Анджей Дуда также отметил, что Россия напала на Украину без причины, "Россия просто хочет захватить территорию и заставить Украину подчиниться. Мы не можем этого допустить, это должно быть остановлено".

Напомним, в Офисе президента ответили, получит ли Украина на саммите НАТО приглашение к вступлению в Альянс.

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