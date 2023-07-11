Повторится ли в Вильнюсе сценарий "Бухарест-2008" для Украины – генерал США ответил

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что на саммите НАТО 11-12 июля в Вильнюсе Украину не ждут события, которые произошли на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, когда Украине и Грузии не дали ПДЧ.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Да, история может повториться, но в этом случае, я считаю, она не произойдет. Потому что все участники хорошо понимают, что тогда произошло в Бухаресте в 2008-м и никто не хочет повторять ту же ошибку. Государства ищут варианты, как продемонстрировать свою преданность Украине, но в то же время так, чтобы все члены Альянса это поддержали. Для меня лично и многих других людей понятно, если НАТО провалится и не четко заявит, что будущее Украины в НАТО, то Кремль непременно воспользуется этим и продолжит использовать силу против Украины. Кроме мощных заверений, мы услышим многое о том, что страны предоставляют Украине и будут продолжать делать это и дальше", — отметил он.

Бен Ходжес также выразил надежду, что в Вильнюсе будет сделано заявление, которое даст четкий сигнал, что будущее Украины у НАТО. Однако он говорит, что пока не следует ожидать официального приглашения в Альянс.

"Я могу ошибаться, но я пока не ожидаю официального приглашения Украины в Альянс, потому что сейчас большое количество государств не хотят делать этот шаг. Надеюсь, что США и некоторые другие страны возьмут на себя лидерство и объяснят так, чтобы всем было понятно — Украина станет членом НАТО, предложат четкий путь, который будет безошибочным. Нельзя сказать точно, какой именно он будет выглядеть. Многие люди со страхом смотрят на такое решение. Я увидел изменение в дискуссиях, идущих в Вашингтоне и по всей Европе. Можно четко увидеть, что эта конструкция строится, но пока не все 30 стран могут уверенно сказать "Да". Ключевым вопросом является не только то, что мы можем дать безопасности Украины, но и Европы. Совершенно ясно, что Европа будет в большей безопасности, если Украина будет в НАТО. Это уменьшило бы вероятность агрессии России где угодно в Европе. Я не хочу говорить, что это неизбежно, но я в этом уверен", — резюмировал Ходжес.

Напомним, Бен Ходжес рассказал, что нужно Украине для освобождения Крыма.

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