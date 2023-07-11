Чи повториться у Вільнюсі сценарій "Бухарест-2008" для України – генерал США відповів

Колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес вважає, що на саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі на Україну не чекають події, які відбулись на Бухарестському саміті НАТО 2008 року, коли Україні та Грузії не дали ПДЧ.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Так, історія може повторитися, але в цьому випадку, я вважаю, вона не відбудеться. Тому що всі учасники добре розуміють, що тоді відбулося в Бухаресті в 2008-му і ніхто не хоче повторювати ту саму помилку. Держави шукають варіанти, як продемонструвати свою відданість Україні, але в той самий час так, щоб усі члени Альянсу це підтримали. Для мене особисто та багатьох інших людей зрозуміло, якщо НАТО провалиться та не заявить чітко, що майбутнє України в НАТО, то Кремль неодмінно скористається цим і продовжить використовувати силу проти України. Окрім потужних запевнень, ми почуємо багато про те, що країни надають Україні та продовжуватимуть робити це і надалі", - зазначив він.

Бен Годжес також висловив сподівання, що у Вільнюсі буде зроблена заява, яка дасть чіткий сигнал, що майбутнє України в НАТО. Проте він каже, що поки не варто очікувати офіційного запрошення до Альянсу.

"Я можу помилятися, але я поки не очікую офіційного запрошення України до Альянсу, тому що наразі велика кількість держав не хочуть робити цей крок. Сподіваюся, що США та деякі інші країни візьмуть на себе лідерство та пояснять так, щоб було усім зрозуміло – Україна стане членом НАТО; запропонують чіткий шлях, який буде безпомилковим. Не можна сказати точно, який саме він матиме вигляд. Багато людей зі страхом дивляться на таке рішення. Я побачив зміну у дискусіях, що точаться у Вашингтоні та по всій Європі. Можна чітко побачити, що ця конструкція будується, але поки не всі 30 країн можуть впевнено сказати "Так". Ключовим питання є не тільки те, що ми можемо дати безпеці України, але й Європи. Абсолютно зрозуміло, що Європа буде в більшій безпеці, якщо Україна буде в НАТО. Це зменшило би вірогідність агресії Росії будь-де в Європі. Я не хочу говорити, що це неминуче, утім я в цьому впевнений", - резюмував Годжес.

Нагадаємо, Бен Годжес розповів, що потрібно Україні для звільнення Криму.

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