"Це в інтересах Польщі" – Дуда про вступ України до НАТО

Анджей Дуда розповів, про занепокоєння Німеччини щодо вступу України до НАТО, та чому це рішення так важливе для Польщі.

Президент Анджей Дуда заявив, що Польща зацікавлена, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО. Вона має сильну армію з великим досвідом. Але на саміті у Вільнюсі 11-12 липня такого рішення не буде – треба дочекатися закінчення війни.

Про це він розповів у інтерв'ю BILD.

"Потрібно розуміти: якби Україну прийняли до НАТО сьогодні, під час війни, вона насамперед зажадала б застосувати п'яту статтю (статуту НАТО про військову допомогу у разі нападу - ред.). Це не лише занепокоєння Німеччини. Це побоювання, яке існує у багатьох країнах", - заявив він.

Польський президент також розповів, про те, що буде, якщо Україна вирішить провести мирні переговори з Росією.

"Якщо Україна вирішить провести мирні переговори з Росією та буде прийнято рішення про проведення миротворчої операції за участю західних солдатів, які, наприклад, стежитимуть за дотриманням режиму припинення вогню, то Польща візьме у ній участь. Якщо це буде рішення НАТО, то ми як відповідальний член Альянсу, підтримаємо це рішення", - зазначив Дуда.

Анджей Дуда також наголосив, що Росія напала на Україну без жодної причини, "Росія просто хоче захопити територію та змусити Україну підкоритися. Ми не можемо цього допустити, це має бути зупинено".

Нагадаємо, у Офісі президента відповіли, чи отримає Україна на саміті НАТО запрошення до вступу в Альянс.

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