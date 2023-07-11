В Києві зупинився швидкісний трамвай: що сталося

На місці вже працюють усі технічні служби, однак рух в центр міста ускладнено.

У Києві зійшов з рейок швидкісний трамвай. Рух трамваїв заблоковано в обидва боки. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Жилянській. У патрульній поліції повідомляють, що ускладнено рух транспорту у напрямку центру міста.

Через це багатьом пасажирам довелося йти пішки, а потім пересідати на автобуси і маршрутки, щоб доїхати до потрібного місця. Окрім того, в місці надзвичайної події утворилися автомобільні корки.

В Києві зійшов з рейок швидкісний трамвай / фото соціальні мережі

В КП "Київпастранс" повідомляють, що затримується рух трамваїв №1, 3, 18 по вул.Жилянська- вул.Старовокзальна з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

"Сьогодні близько 11:00 год у Шевченківському районі по вулиці Жилянська під час руху на повороті зійшов з рейок трамвай. Потерпілих громадян немає, працює технічна служба", - повідомили сайту ТСН.ua в поліції Києва.

В Києві зійшов з рейок швидкісний трамвай / фото соціальні мережі

Там додають, що орієнтовно протягом години рух на швидкісному трамваї буде відновлено.

У "Київпастрансі" кажуть, що причину - чому трамвай зійшов з рейок, будуть зясовувати фахівці.

Рух на швидкісному трамваї було відновлено о 11:47, курсування з відхиленням графіка

Раніше сайт ТСН.ua повідомляв про напад невідомого чоловіка на комунальний автобус у Києві.

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