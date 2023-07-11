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Нічна атака іранських дронів: ЗСУ показали відео, як збивали Shahed

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Нічна атака іранських дронів: ЗСУ показали відео, як збивали Shahed

Дрон-камікадзе "Shahed" / Фото: Associated Press

Окупанти вкотре атакували Україну іранськими дронами.

Російська терористична армія у ніч проти 11 липня атакувала Україну іранськими дронами Shahed-136/131. ЗСУ вдалось збити 26 цілей із 28. 

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ. 

ЗСУ вдалось збити більшість повітряних цілей завдяки роботі мобільних груп та сил ППО. Більшість ворожих цілей вдалось збити на підступах до Києва. 

"В результаті успішної бойової роботи засобами Повітряних Сил та інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala", - повідомив генерал Наєв. 

Атака дронів: у ЗСУ показали, як збивали ворожі цілі

Атака дронів: у ЗСУ показали, як збивали ворожі цілі

Уламки деяких іранських дронів впали у Київській області. Потерпілих, на щастя, немає. Також у ЗСУ показали, як вночі збивали безпілотники Shahed. 

Нагадаємо, у ніч проти 11 липня Росія знову атакувала територію України, застосувавши іранські ударні безпілотники "Shahed". Атака була спрямована на південь та КиївПовітряні сили збили 26 із 28 БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
688
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