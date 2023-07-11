Ночная атака иранских дронов: ВСУ показали видео, как сбивали Shahed

Оккупанты в очередной раз атаковали Украину иранскими дронами.
Российская террористическая армия в ночь на 11 июля атаковала Украину иранскими дронами Shahed-136/131. ВСУ удалось сбить 26 целей из 28.
Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ.
ВСУ удалось сбить большинство воздушных целей благодаря работе мобильных групп и сил ПВО. Большинство враждебных целей удалось сбить на подступах к Киеву.
"В результате успешной боевой работы средствами Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны уничтожены 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala", — сообщил генерал Наев.
Обломки некоторых иранских дронов упали в Киевской области. Потерпевших, к счастью, нет. Также в ВСУ показали, как ночью сбивали беспилотники Shahed.
Напомним, в ночь на 11 июля Россия вновь атаковала территорию Украины, применив иранские ударные беспилотники "Shahed". Атака была направлена на юг и Киев. Воздушные силы сбили 26 из 28 БПЛА.
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