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Росіяни обстріляли з "Градів" Херсонську область: є жертви

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Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни обстріляли з "Градів" Херсонську область: є жертви

Російська окупаційна армія 11 липня обстріляли Софіївку на Херсонщині. / Фото: Associated Press

Загинула жінка.

У вівторок, 11 липня, російська окупаційна армія знову обстріляла Херсонську область. Росіяни вдарили з "Градів" по Софіївці Станіславської громади

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила з "Градів" по Софіївці Станіславської громади. Постраждали мирні люди", - розповів очільник ОВА.

За попередньою інформацією, загинула жінка. Крім того, один чоловік отримав поранення. За словами Прокудіна, на місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, в Херсонській ОВА розповіли, що у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу в Херсоні. 

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Перегляди
234
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