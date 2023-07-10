В Києві чоловік напав на автобус з пасажирами: що відомо

У Києві невідомий чоловік напав на автобус з пасажирами на Оболоні. Фото потрощеної кабіни водія опублікували у соціальних мережах.

Як розповіли сайту ТСН.ua у КП "Київпастранс", тимчасово по маршруту тролейбуса №34 був запущений автобусний маршрут для перевезення пасажирів.

На нього невідомий і здійснив напад, кинувши у вікно водія велику каменюку.

Подія сталася у неділю. Автобус жовтого кольору №34 працював на лінії, в салоні були пасажири. Коли транспорт зупинився між проспектом Івасюка і вулицею Північною, стався напад – у вікно автобусу прилетів камінь.

Розбита кабіна водія комунального транспорту / фото соціальні мережі

Водій комунального транспорту викликав на місце надзвичайної події поліцію.

"Невідомий чоловік жбурнув у автобус камінь, яким розбив скло кабіни водія. Водій та пасажири автобусу не постраждали. Зловмисник втік з місця події. Його поки не знайдено. Подію належним чином зареєстрували, ведеться розшук зловмисника та встановлюється його особа", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Оболонського району.

Наслідки нападу - розбите скло автобусу / фото соціальні мережі

В комунальному підприємстві "Київпастранс" кажуть, що встановлюють деталі нападу на автобус.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав історію про те як у Києві пасажири тролейбуса влаштували розбірки з підлітком через велосипед, поліція відреагувала – відео.

Читайте також:

У Києві водій маршрутки взяв пасажирів у "заручники": чим все закінчилося, подробиці скандалу (відео)

З Києва зникли сучасні автобуси Volvo, натомість пасажирів возять іржаві "Богдани": що відбувається

У Києві військового в балаклаві вигнали з маршрутки: подробиці скандалу (відео)