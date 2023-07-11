Украина получит приглашение вступить в НАТО, но есть нюанс — Подоляк

У Зеленского уверены, что Украина получит приглашение вступить в НАТО на следующем саммите Fльянса, который должен пройти в 2024 году в Вашингтоне.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.

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Он уверен, что это произойдет – на 100%.

"Потому что, я думаю, к этому времени Россия окончательно потеряет субъектность и перестанет существовать как страна, которая может вести те или иные войны. Я так деликатно говорю о том, что Украина к этому времени уже должна выиграть эту войну. безусловно, это будет исторически зафиксировано", — сказал он и добавил, что страна-победитель является ключевым членом НАТО, потому что у нее есть боевой опыт и мощная армия, которая будет в Украине.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, Владимир Зеленский подверг критике членов НАТО за неопределенность и неготовность ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Также он осудил решения партнеров, обсуждающих на саммите НАТО в Вильнюсе формулировки об Украине без Украины.

В то же время президент США Джо Байден на саммите заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в оборонный Альянс. О чем идет речь – он не раскрыл. Но добавил, что сейчас для Украины и НАТО "очень важный критический момент".

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