Байден на саммите НАТО высказался о вступлении Украины в Альянс

Байден отметил, что сейчас для Украины и НАТО "очень важный, критический момент".

Американский президент Джо Байден заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в оборонный Альянс.

Об этом лидер Америки сказал во время брифинга на саммите в Вильнюсе во вторник, 11 июля.

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Байден отметил, что сейчас для Украины и НАТО "очень важный, критический момент".

"Это очень важный, критический момент для Украины и вопрос НАТО, к которому вы продолжаете стремиться... Ваше лидерство (генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — ред.) действительно имеет значение. Мы согласовали предложенные формулировки, которые имеют отношение к присоединению Украины в НАТО", — заявил он.

Напомним, в Вильнюсе, Литве, начался двухдневный саммит НАТО, на который приехали глава стран-членов НАТО. На заседание должен приехать украинский президент Владимир Зеленский. Его ждут 11 июля.

Тем временем в социальных сетях глава государства подверг критике членов НАТО за неопределенность и неготовность ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Также он осудил решения союзников , которые на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждаются формулировки об Украине без Украины.

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