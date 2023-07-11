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Байден на саміті НАТО висловився про вступ України до Альянсу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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1481
Час на прочитання
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Байден на саміті НАТО висловився про вступ України до Альянсу

Байден на саміті НАТО зробив заяву щодо майбутнього вступу України до Альянсу / Фото: Associated Press

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Американський президент Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до оборонного Альянсу.

Про це лідер Америки сказав під час брифінгу на саміті у Вільнюсі у вівторок, 11 липня.

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Байден зауважив, що зараз для України і НАТО "дуже важливий, критичний момент". 

"Це дуже важливий, критичний момент для України й питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути... Ваше лідерство (генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга - ред.) дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО", - заявив він.

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Дата публікації
Перегляди
1481
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