"Бахмут стал ловушкой для оккупантов": эксперты рассказали, какая ситуация в городе сейчас

Вооруженные силы Украины перехватили инициативу у россиян на Бахмутском направлении. В течение нескольких дней украинским военным удается удерживать огневой контроль.

Об этом сообщает центр стратегических коммуникаций.

Отмечается, что украинские силы установили контроль над господствующими высотами вокруг города, в частности, ВСУ держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага.

"Бахмут, завоеванием которого были одержимы российское командование и пропаганда, стал для окупантов ловушкой", — отмечается в сообщении.

В Институте изучения войны сообщают, что Вооруженные силы Украины захватили господствующие высоты под Бахмутом Донецкой области и удерживают огневой контроль над городом. Между тем, на границах Запорожской и Донецкой областей украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия.

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