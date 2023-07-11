Оккупанты обстреляли гуманитарный штаб в Херсоне

Во вторник, 11 июля, российская армия обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

"Россияне обстреляли гуманитарный штаб в Херсоне. К счастью, мирные люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что здание гуманитарного штаба в Суворовском районе, где горожане получали помощь, получили повреждения.

Обстрелы Херсона

Днем 11 июля россияне обстреляли из "Градов" Херсонскую область. Оккупанты ударили по Софиевке Станиславской громады. По предварительной информации, погибла женщина.

Также глава Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил, что россияне готовят массированный обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне. Людей призывали не быть на улицах.

За прошедшие сутки, 10 июля, оккупанты 52 обстреляли Херсонскую область. Они попали в районы 15 населенных пунктов области. Россияне ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное. Из-за вражеских обстрелов многоквартирный дом потерпел разрушения.

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