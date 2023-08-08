Проблем не избежать: вот почему обязательно нужно убирать опавшие яблоки из-под дерева

Садоводы все еще передаются, нужно ли убирать опавшие яблоки?

Одни считают, что падалица вредна для сада и растущих там растений, другие же, наоборот, уверены, что она может принести только пользу. Но эксперты утверждают, убирать опавшие яблоки и другие плоды все же нужно. И вот почему.

Почему нужно убирать опавшие яблоки

Если этого не делать, последствия могут быть достаточно неприятными:

Упавшие яблоки могут испортить газон или другое декоративное покрытие вокруг ствола дерева. Из-за гниения плодов происходит заражение грибковыми болезнями самой яблони и растений, кустов, деревьев, которые растут рядом. В первую очередь, на яблоне может появляться парша. Скорее всего с плодами, упавшими до того, как они созрели, что-то не так. На них уже может быть какое-нибудь заболевание, которое распространится дальше, если не убрать яблоки с земли.

Также процессы гниения плодов на земле под яблоней привлекают насекомых, многие из которых могут быть вредителями. Налетают мухи, пчелы и осы.

Что делать с опавшимися яблоками

Что делать с опавшими яблоками? / Фото: Pexels

Падалицу можно использовать как удобрение для разных культур, в частности, крыжовника, рябины, смородины, малины. Любит такое удобрение и гортензия. Однако важно правильно приготовить подкормку.

Использовать можно только плоды без явных признаков грибковой инфекции. На расстоянии 10-20 см от куста смородины, малины, крыжовника и т.д. подготовьте ров глубиной 15 см. Мелко изрубите падалицу, перемешайте с землей, скошенной травой, а затем этой смесью заполните ров. Сверху нужно засыпать перегной, опавшие листья. Последним слоем будет идти садовая земля.

На подкормку из опавших яблок положительно реагирует гортензия. Удобрение можно применять на завершающем этапе, когда растение готовится к зиме (ноябрь). Плоды мелко нарезают и закапывают вокруг ствола. Цветок получит от яблок важные для развития соединения. Из плодов выделяются кислоты и микроэлементы, попадающие в корневую систему в результате разложения. Весной от яблок не останется ни следа, а почва будет рыхлой.

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