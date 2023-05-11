Дальнобойные ракеты Storm Shadow: дальность полета и интересные особенности

По состоянию на 11 мая стало известно, что Великобритания уже передала Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Что известно об их характеристиках – читайте в материале ТСН.ua.

Западные чиновники уже пророчат, что ракеты большой дальности Storm Shadow станут "настоящим изменением правил игры с точки зрения дальности действия". Это предоставит Украине возможности, о которых она просила с самого начала полномасштабной войны.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow: что известно

Крылатая ракета Storm Shadow является авиационной. Она запускается из самолетов Tornado, Rafale, Mirage 2000 и Eurofighter Typhoon. Пока их нет на вооружении Украины, однако важно понимать, что это все легкие истребители – аналоги МиГ-29.

Один самолет может нести либо пару ракет, либо только одну ракету. Дальность базовых версий достигает 560 км. Однако экспортная Storm Shadow, которую, скорее всего, получила Украина, отличается – ее дальность меньше почти вдвое и составляет 250-290 км. Дальше речь пойдет именно о таких ракетах.

Боевая часть Storm Shadow относится к классу BROACH (с англ. "Bomb Royal Ordnance Augmented Charge", который можно перевести как "бомба с усиленным зарядом"). Боеголовка состоит из двух частей: стартовый кумулятивный заряд при приближении к цели прорезает проход через броню, бетон, землю и т.д. Следующая часть проникнуть внутрь цели и с некоторым замедлением взрывается уже внутри.

Поэтому крылатая ракета Storm Shadow имеет высокую степень проникновения в твердые и бронированные цели, которая раньше была доступна для гравитационных бомб с лазерной наводкой.

Особенности ракет Storm Shadow

Эти ракеты очень тихие и летят низко. Кроме того, они обладают мощными средствами радиолокационного противодействия. Это делает их менее заметными для вражеских ПВО.

Storm Shadow может тихо подлетать к цели, совершать пикирование (угол пикирования устанавливается в зависимости от объекта поражения) и двойным зарядом сокрушить даже очень защищенную цель. Даже в глубоком тылу врага.

Ракета поддерживает инерциальную и GPS-наводку, при подлете к цели применяется тепловая головка с режимом распознавания и соответствия рельефа местности.

Storm Shadow могут использоваться в любое время суток, а также при сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Общие характеристики ракет Storm Shadow

Фото: ТСН.ua

История ракет Storm Shadow

Производством этих крылатых ракет занимается европейская компания MBDA. Заказ на разработку появился в 1995 году от военных ведомств Франции и Великобритании.

На вооружение Storm Shadow приняли британские ВВС в 2003 году. Тогда же ракеты получили первый боевой опыт во время иракской войны, а позже использовались в Ливии, Йемене и во время военной операции против экстремистов Исламского государства.

Сколько ракет Storm Shadow есть в Британии.

Из открытых источников известно, что британские военно-воздушные силы располагают около 700 такими ракетами и еще 500 единиц Storm Shadow лежит на складах ВВС Франции.

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