Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву на саммит НАТО, который пройдет 2 дня, 11-12 июля. Самолет с главой государства на борту прибыл в международный аэропорт Вилюнюса.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров украинским журналистам.

Как пишет литовское издание lrt, это первый от начала масштабного вторжения визит Зеленского в Вильнюс. Он прилетел на польском государственном самолете. Вместе с ним прибыла первая леди Украины Елена Зеленская.

Тем временем украинские издания добавляют, что вместе с президентом в Литву прибыл министр обороны Алексей Резников.

По неофициальной информации, выступление Зеленского перед руководителями стран-членов НАТО запланировано на 18:00.

Получит ли Украина приглашение в НАТО

Как сообщалось ранее, посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис написал в Твиттере, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Впрочем, пообещают четкую процедуру, по которой Киев получит официальное приглашение в Альянс.

Такого же мнения придерживается советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Соответствующие заявления были сделаны генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его мнению, НАТО сегодня определяется, кто это и что это за военный Альянс.

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