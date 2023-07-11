Зеленський прибув на саміт НАТО до Вільнюса

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви на саміт НАТО, який відбуватиметься 2 дні, 11-12 липня. Літак із главою держави на борту прибув до міжнародного аеропорту Вільнюса.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров українським журналістам.

Як пише литовське виданян LRT, це перший від початку повномасштабного вторгне ння візит Зеленського до Вільнюса. Він прилетів польським державним літаком. Разом із ним прибула перша леді України Олена Зеленська.

Тим часом українські видання додають, що разом із президентом до Литви прибув міністр оборони Олексій Резніков.

За неофіційною інформацією, виступ Зеленського перед очільниками країн-членів НАТО запланований на 18:00.

Чи отримає Україна запрошення до НАТО

Як повідомляли раніше, посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс написав у твітері, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня. Втім, пообіцяють чітку процедуру, за якою Київ отримає офіційне запрошення до Альянсу.

Такої ж думки притримується радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Відповідні заяви були зроблені генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. На його думу, НАТО сьогодні визначається, хто воно і що це за військовий Альянс.

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