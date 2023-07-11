Приглашения в НАТО для Украины в Вильнюсе не будет — посол Литвы в Альянсе

На саммите НАТО в Литве Украине пообещают четкую процедуру, по которой Киев получит официальное приглашение в Альянс.

Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом заявил посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис, сообщает Žiniai Radio.

"А по этому приглашению — да, приглашения в Вильнюсе (для Украины — ред.) не будет, но будет установлена более четкая процедура относительно того, как это приглашение может появиться, когда будут соответствующие условия", — сказал он.

Матулионис также ответил на упреки в том, что условие вступления Украины в НАТО только после окончания войны может побудить Россию специально затягивать военные действия.

"Именно это и не будет сказано (на саммите — ред.), поскольку мы также ясно представляем себе, что это будет означать", — заверил посол Литвы в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе: что ожидает Украина

Канцлер Германии Олаф Щольц сообщил, что в Вильнюсе, 11 июля, страны G7 выступят с совместным заявлением по гарантиям безопасности для Украины.

Американский президент Джо Байден также заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в оборонный альянс. Какой она будет, Байден не указал.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что неопределенность партнеров – это слабость. Украина получила сигналы от НАТО о том, что обсуждаются формулировки по безопасности нашего государства, однако эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

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