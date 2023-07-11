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В Херсоне из-за обстрелов ранены пять человек, среди них – ребенок

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Херсоне из-за обстрелов ранены пять человек, среди них – ребенок

Обстрел Херсона 11 июля – ранены пять человек, среди них ребенок. / Фото: Херсонськая ОГА

Российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон 11 июля.

Российские оккупанты днем 11 июля обстреляли жилые кварталы Херсона. Известно о попадании в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов. В результате обстрела ранены пять человек, среди них 8-летний ребенок.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Известно о пяти пострадавших из-за российских обстрелов Херсона. Среди них — 8-летняя девочка, у которой диагностировали ранение средней степени тяжести. На момент вражеского удара она находилась во дворе дома", — рассказал он.

Также сообщается, что в результате удара тяжелые ранения получил 68-летний мужчина – ему обломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги.

Два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести. Еще один человек пострадал в Киндейке. Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 11 июля российская армия обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне.

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Дата публикации
Просмотры
151
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