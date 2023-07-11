Хит сезона: с чем носить карго – самые модные штаны лета 2023 года

Женские карго — это брюки прямого пошива, имеющие широкий ремень и множество карманов по бокам и на брюках. Пришли они в моду из стиля милитари, поэтому самым популярным считается цвет хаки, но сегодня карго могут быть черными, белыми, бежевыми, яркими. Свободные штаны начали носиться девчонками еще в начале 2000-х, но они все еще не теряют своей актуальности.

На женской фигуре агрессивный крой смотрится достаточно эффективно, но нужно знать, как правильно носить штаны карго.

Подбирайте верный верх

Модная история брюк карго очень разнообразна и длинна, поэтому совмещать их можно практически с любым верхом. Однако нужно помнить об основной цели: не утруждать силуэт, а придать стройности. Поэтому приходится учитывать особенности классического кроя. Свободные штанины, мешковатость в районе бедер и сужение к лодыжке могут, с одной стороны, скрыть полноту, но также и создают объем в нижней части тела. Также наличие вместительных карманов может прибавлять объема.

С чем носить штаны карго? / Фото: Instagram

Чтобы не казаться большей, чем вы на самом деле, нужно сыграть на контрасте, то есть уравновесить мешковатый низ приталенным верхом. Сделайте легкий упор на талии. Этим вы превратите главную опасность брюк карго в преимущество: свободный крой в области бедер поможет создать привлекательный женский силуэт. Поэтому можно рассматривать как верх следующие варианты:

Трикотажный джемпер с воротником поло и приталенные водолазки – беспроигрышный образ с легкой ноткой ретро. Рубашка – хотя это может показаться неожиданным решением, но такое сочетание сделает ваш образ более актуальным в деловой обстановке. Добавьте ему шик с помощью правильных аксессуаров (например, ремень для подчеркивания талии). Кроп-топ – хит последних сезонов прекрасно сочетается с брюками карго. Важно выбирать кроп-топ из мягкой ткани, чтобы не увеличивать объемы визуально. Иначе верх будет казаться таким же объемным, как и низ. Воздушная блуза с воланами – романтический стиль, который можно получить благодаря тонкой ткани. Очень важно, чтобы под драпировкой угадывались очертания талии. Самую блузу лучше заправить в штаны. Приталенный жакет поможет подчеркнуть гармоничный стройный силуэт. От прямого и оверсайза кроя лучше отказаться. Как и от тощи, если вы не хотите выглядеть, как подросток.

Какую обувь носить с брюками карго

С чем носить штаны карго? / Фото: Instagram

Брюки карго непременно вызывают ассоциацию с тяжелыми ботинками или кроссовками. Но этим летом можно оставить привычные варианты и попробовать что-нибудь новое. Правильно подобранная обувь поможет облегчить образ, сделать вас зрительно стройнее, удлинить ноги.

В 2023 году стилисты рекомендуют смело совмещать штаны карго с модельной обувью. Например, отличным вариантом могут стать челноки на каблуке. Такая комбинация смотрится достаточно провокативно, но сегодня эклектика в моде.

В прохладную погоду можно носить с брюками карго элегантные ботильоны. Это более консервативный выбор, который придаст силуэту стройности.

Можно испытать туфли на танкетке или платформе. Главное в этом варианте, чтобы подошва не выглядела слишком тяжелой и грубой. Только тогда удастся создать женственный образ.

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